В Минздраве рассказали, сколько недоношенных детей родилось в России за последние три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России за последние три года число детей, рожденных раньше срока, в среднем составило от 6 до 6,2% от общего числа родившихся в учреждениях здравоохранения. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"В 2019 году в организациях родовспоможения системы здравоохранения Российской Федерации родилось 89,7 тысячи недоношенных детей, из них удалось спасти 87,5 тысячи – 97,6% от числа всех родившихся", – пояснили в пресс-службе ведомства.
Показатели за предыдущие три года держатся примерно на одном уровне. В 2018 году в России родилось 97 тысяч недоношенных детей, из них удалось спасти 94,7 тысячи – 97,6% от числа всех родившихся. В 2017 году родилось 99 тысяч недоношенных детей, из них удалось спасти 96,3 тысячи – 97,2% от числа всех родившихся.
"Таким образом, за последние три года можно наблюдать стабильно высокий процент выживаемости недоношенных детей", – добавили в пресс-службе Минздрава РФ.
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