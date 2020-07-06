Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 632 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в столичном регионе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652", – сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 21,3 миллиона тестов на COVID-19. Только за сутки специалисты провели 265 тысяч тестов. Под наблюдением медиков в России остаются 277 тысячи 373 человека.

За прошедшие сутки в России подтвердили 6 736 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них 2 005 не имели клинических проявлений.

Всего в стране зарегистрирован 681 251 случай в 85 регионах. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 11,1 миллиона случаев коронавируса, более 528 тысяч человек скончалось.

