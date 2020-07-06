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Общество

09:11

Более 21,3 млн тестов на COVID-19 проведено в России

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 21,3 миллиона тестов на COVID-19 проведено в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"За сутки проведено 265 тысяч тестов", – говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков в России остаются 277 тысячи 373 человека.

Более 8 тысяч человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах РФ. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае среди детей и взрослых вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного COVID-19.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко полагает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан допустил, что второй волны пандемии может не быть. По его словам, коронавирус – респираторный вирус, а они имеют тенденцию быть сезонными по природе.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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