Вильфанд назвал курорты с самым теплым морем в России

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
На территории Краснодарского края и в Крыму море прогрелось до высоких показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он рассказал, что в Алуште температура воды составляет около 24 градусов. В Феодосии и Анапе вода прогрелась до 25 градусов, в Евпатории и Ялте – до 26 градусов. Такие же показатели воды зафиксированы в Сочи, Геленджике и Туапсе.
Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города будет дешевле съездить в июле. Специалисты при составлении рейтинга основывались на стоимости авиаперелетов и проживания.
В итоге самыми бюджетными оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказывала, что с 1 июля туристы могут посетить 67 регионов РФ. Она обратила внимание, что туризм запускается с ограничениями, однако в случае улучшения обстановки возможно их планомерное смягчение.
Догузова считает, что в стране отрасль может заработать в штатном режиме к весне 2021 года. По ее словам, в Ростуризме предложили участникам рынка продлить курортный сезон в текущем году.
Внутренний туризм в РФ переживает резкое повышение спроса
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