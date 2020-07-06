Вильфанд назвал курорты с самым теплым морем в России

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На территории Краснодарского края и в Крыму море прогрелось до высоких показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он рассказал, что в Алуште температура воды составляет около 24 градусов. В Феодосии и Анапе вода прогрелась до 25 градусов, в Евпатории и Ялте – до 26 градусов. Такие же показатели воды зафиксированы в Сочи, Геленджике и Туапсе.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города будет дешевле съездить в июле. Специалисты при составлении рейтинга основывались на стоимости авиаперелетов и проживания.

В итоге самыми бюджетными оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказывала, что с 1 июля туристы могут посетить 67 регионов РФ. Она обратила внимание, что туризм запускается с ограничениями, однако в случае улучшения обстановки возможно их планомерное смягчение.

Догузова считает, что в стране отрасль может заработать в штатном режиме к весне 2021 года. По ее словам, в Ростуризме предложили участникам рынка продлить курортный сезон в текущем году.

