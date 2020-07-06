Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии

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Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране хотели бы получать зарплату в 74 тысячи рублей в месяц. Об этом говорит исследование, проведенное аналитиками сервиса "Работа.ру", передает RT.

В то же время женщинам нужна зарплата поменьше. В среднем, им бы хватило 61 тысячи рублей в месяц. Мужчинам же требуется 86 тысяч рублей.

Как отмечают аналитики, желаемый уровень зарплаты после начала пандемии изменился по сравнению с более ранним периодом. В частности, в январе 2020 года мужчины в среднем по стране хотели бы зарабатывать 103 тысячи рублей в месяц, а женщины – 80 тысяч.

Ранее стало известно, что в среднем для нормальной жизни российской семье из трех человек, где двое работают, нужно 85,7 тысячи рублей в месяц. Это на 7,7 тысячи рублей или 9,9% больше, чем годом ранее.

Мужчины хотели бы семейный бюджет в 88,4 тысячи рублей, женщины – 83,6 тысячи рублей. При этом средний реальный доход в 2020 году составил 86,8 тысячи рублей – на 1,1 тысячи больше желаемой суммы.