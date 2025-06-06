В "Коломенском" пройдет мастер-класс по созданию пленочной фотографии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мастер-класс по созданию пленочной фотографии пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" на винтажном маркете в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы.

Горожане и гости столицы смогут также познакомиться с историей фотосъемки, увидят знаменитые фотоаппараты советских времен – "Зоркий", "Киев", "ФЭД" и "Смена".

О популярности аналоговых снимков среди коллекционеров и фотографов расскажет автор проекта и член Союза фотохудожников России Александр Копелев. Он также покажет, как делали снимки раньше, настраивая экспозицию вручную и обладая ограниченным количеством кадров. Любой желающий получит возможность научиться особенностям проявления фотопленки вручную.

Гостям мастер-класса также расскажут о предшественнице современной фотосъемки, которой была дагеротипия, популярная в XIX веке. Эта технология позволяла делать изображения на пластинке, покрытой йодистым серебром. Также горожане смогут узнать о роли ученого Йозефа Петцваля, который смог сократить время экспозиции до секунд.

Копелев также покажет гостям фотоаппарат с объективом Петцваля и снимки, сделанные с его помощью. Он объяснит, откуда и зачем "вылетает птичка" и какие устройства помогали фотографам прошлого фиксировать голову модели, чтобы снимок не смазывался.

Мастер-класс будет проходить с 6 по 8 июня в 16:00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Посетить сам винтажный маркет можно в будни с 12:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 21:00. Понедельник — выходной день.

Кроме того, в рамках "Лета в Москве" на Чистопрудном бульваре 6 июня откроется проект "Улица. Танцы". Здесь будут проходить мастер-классы, выступления учащихся танцевальных школ и концерты. Проект продлится до конца сезона. Его праздничное открытие состоится в 18:00, а основная программа начнется в 19:00.

