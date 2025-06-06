Врач Гришина: уровень pH для детской косметики не должен превышать 4,5–5,5

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Уровень pH (показатель кислотности или щелочности вещества. – Прим. ред.) в детской косметике не должен превышать значения в 4,5–5,5, чтобы не вызвать раздражения. Об этом News.ru заявила врач-гигиенист Инна Гришина.

Собеседница издания порекомендовала при выборе детского шампуня, геля для душа или мыла обращать внимание на состав. По ее словам, в нем должны присутствовать только натуральные компоненты: ромашка, алоэ вера, липа, календула, лаванда.

За деликатный уход также отвечают пантенол, протеины пшеницы и витамины. Более того, они устраняют покраснения и обладают успокаивающим эффектом, рассказала врач.

"Если в составе указаны парабены, сульфаты или силикон, средство окажется достаточно агрессивным по своему действию. Химических элементов DEA и TEA в детской косметике тоже быть не должно. Если они присутствуют, то приобретать ее не рекомендуется", – объяснила Гришина.

Она также уточнила, что в уходовых средствах для детей до трех лет поверхностно-активного вещества в составе быть не должно.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова заявила, что использование взрослой косметики в детском возрасте может привести к появлению пигментных пятен и морщин на лице к 18–20 годам. Более того, ретинолы, отшелушивающие скрабы и различные пилинги могут спровоцировать пересушивание кожи. По ее мнению, в возрасте 8–10 лет самое главное – это фотозащиты и увлажнение.