Генпрокурор РФ Краснов назвал отмену выплат для семей погибших участников СВО бездушием

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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края Александру Яновскому оперативно разобраться с восстановлением ранее отменной единовременной выплаты членам семей погибших участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

К главе надзорного ведомства обратилась вдова участника спецоперации. Она не смогла получить региональную выплату, которую приостановили в 2025 году. Он отметил, что в этом регионе многие семьи участников СВО столкнулись с данной проблемой.

"Помощь семьям участников специальной военной операции – первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно", – сказал генпрокурор во время личного приема граждан в Чите.

Краснов назвал отмену выплат "проявлением формализма и бездушием".

Прокурор будет вместе губернатором Александром Осиповым прорабатывать восстановление выплаты, подчеркнул Краснов. Также он поручил проверить в целом по региону, как соблюдаются права участников спецоперации и их семей.

Ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий, происходивших на территории РФ.

Согласно новым правилам, прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета будет осуществляться за счет бюджета. Такая же поправка относится и к приему за счет бюджета на подготовительные отделения федеральных госвузов.

