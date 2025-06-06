Сильный ветер и жара ожидаются в Москве 6 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильный ветер и жара ожидаются в Москве в пятницу, 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

Воздух в городе прогреется до 27 градусов. Также синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу и сильный ветер, порывы которого могут достигать 14 метров в секунду. В связи с этим жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улице в непогоду.

При этом погоду в выходные дни будет определять циклоническая система, отметила в беседе с RT ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, в ближайшие два дня над столичным регионом пройдут сразу несколько атмосферных фронтов, поэтому погода будет неустойчивой.

"Преимущественно она будет облачной с прояснениями", – уточнила синоптик.

Вместе с тем в субботу и воскресенье, 7 и 8 июня, температура воздуха превысит норму на 5 градусов. Ночью в столице ожидается 15–17 градусов, а днем – 27–29 градусов. По словам метеоролога, такая погода является жаркой для Москвы.

При этом синоптик предупредила, что в выходные возможны небольшие дожди и грозы, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

"И если будете отдыхать у водоемов, при грозе надо быть подальше от воды", – напомнила Позднякова.

С 7 по 10 июня в Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, в эти дни днем воздух может прогреваться до плюс 30–32 градусов. В Гидрометцентре объяснили, что такое повышение температуры связано с выносом в регион теплого воздуха с юго-запада.

