За неделю в РФ госпитализировали 2 536 человек с COVID-19

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За минувшую неделю в России госпитализировали 2 536 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

"За 22-ю неделю 2023 года (с 29 мая по 4 июня) в стране количество госпитализаций составило 2 536 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 14,4%", – говорится в сообщении.

Согласно информации, всего в России за данный период выздоровели 15 084 пациента, от болезни скончались 143 человека. В Москве за минувшую неделю выявили 1 602 случая коронавируса.

До этого в России госпитализировали 2 964 пациента с коронавирусом. Тогда число госпитализаций выросло в 21 субъекте России, выздоровели 17 349 человек, а скончались 164 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во время туристического сезона в РФ можно избежать роста заболеваемости COVID-19 лишь в том случае, если россияне будут соблюдать профилактические меры.

Вместе с этим она выразила надежду на то, что страна сможет избежать роста заболеваемости в период турсезона.

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