Нутрициолог рассказал о пользе яблок для людей старше 60 лет

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Яблоки обладают общеукрепляющим действием, благотворно влияют на пищеварение и помогут поддержать уровень железа в крови у людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Яблоки – это ценный продукт. В нем есть большое количество витаминов, железо, которое будет полезно пожилым людям", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Как общеукрепляющее средство для иммунитета яблоки тоже можно употреблять. Этот фрукт не содержит в себе избытка сахаров, если мы говорим о кисло-сладких или кислых яблоках.

Помимо прочего, яблоки улучшают работу желудочно-кишечного тракта. "Если у пожилого человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом, например гастрита и так далее, то яблоки будут полезны в первую очередь для пищеварения. Они содержат много клетчатки, пектинов, которые улучшают перистальтику кишечника. Борются с запорами, которые часто бывают у людей старше 60 лет", – заключил Арзамасцев.

Ранее пожилым россиянам порекомендовали включать в рацион болгарский перец. Отмечается, что этот продукт полезен для профилактики возрастных недугов, например атеросклероза и подагры. Кроме того, за счет содержания калия и магния он помогает противостоять развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также в болгарском перце есть клетчатка и каротиноиды, которые препятствуют появлению сахарного диабета.

