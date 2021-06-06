Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза и сильный ветер прогнозируются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 6 июня. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

Сообщается, что в столичном регионе днем будет действовать желтый уровень погодной опасности.

"Погода потенциально опасна. Ветер. Местами грозы", – заявили в погодном ведомстве.

Ожидается, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение актуально с 9:00 до 21:00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о приходе в Москву летних дождей. Осадки будут идти в городе несколько дней подряд. При этом погода останется теплой.