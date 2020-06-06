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Москва 24

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Общество

08:01

Православные отмечают родительскую субботу накануне Троицы

общество религия город

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу – день общецерковного поминовения усопших.

В этот день всех храмах совершают особые поминальные богослужения. Он всегда отмечается накануне одного из 12 главных церковных праздников и приходится на 50-й день после Пасхи.

В Москве после полуторамесячного перерыва откроются все храмы. Решение было принято после консультаций руководства РПЦ с санитарными и столичными властями, сообщает газета "Известия".

Прихожане и служители должны быть в масках и перчатках, на полу храмов сделана разметка для дистанции. В церквях также установлены санитайзеры, а перед входом измерят температуру.

Ранее иеромонах РПЦ Дмитрий Першин призвал верующих избегать паломничеств до преодоления пандемии коронавируса.

Как соблюдают правила безопасности в открывшихся храмах

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