Православные отмечают родительскую субботу накануне Троицы

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Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу – день общецерковного поминовения усопших.

В этот день всех храмах совершают особые поминальные богослужения. Он всегда отмечается накануне одного из 12 главных церковных праздников и приходится на 50-й день после Пасхи.

В Москве после полуторамесячного перерыва откроются все храмы. Решение было принято после консультаций руководства РПЦ с санитарными и столичными властями, сообщает газета "Известия".

Прихожане и служители должны быть в масках и перчатках, на полу храмов сделана разметка для дистанции. В церквях также установлены санитайзеры, а перед входом измерят температуру.

Ранее иеромонах РПЦ Дмитрий Першин призвал верующих избегать паломничеств до преодоления пандемии коронавируса.