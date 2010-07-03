Москвичей предупредили о жаре до 31 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителей столичного региона предупредили о сильной жаре – столбики термометров в течение дня могут подняться до 31 градуса.
"Днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30-31 градус", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГУ МЧС России. Горожанам в ведомстве порекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, пить больше воды.
В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. Ветер будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
Синоптики центра погоды "Фобос" отмечают, что такая жаркая погода случается в начале июня раз в четверть века.
В условиях жары настоящим испытанием может стать поездка в общественном транспорте. Мосгортранс внимательно следит за ситуацией: водителей перед выездом обязательно осматривает врач, и под рукой у них всегда есть вода. В 80% автобусов, трамваев и троллейбусов есть кондиционеры, и они работают. Если нет, то просят сообщать на горячую линию Мосгортранса или в Twitter. Можно воспользоваться также сайтом mos.ru.
Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что резкий перепад температуры при заходе в воду в жару может привести к спазму сосудов, скачкам артериального давления и рефлекторному сокращению мышц. По его словам, это может привести к потере сознания, судорогам и остановке дыхания. В связи с этим врач советует после физической нагрузки отдохнуть и успокоиться, а входя в холодную воду, дать время организму на адаптацию к ней.
Теплая погода ожидается в столичном регионе 6 июня
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