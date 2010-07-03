Блогеру BadComedian предложили мировое соглашение

Представители кинокомпании KD Studios готовы встретиться с блогером Евгением Баженовым (BadComedian), чтобы обсудить условия мирового соглашения.
Как рассказал ТАСС в среду, 5 июня продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев, "мы готовы пойти на досудебное решение вопроса и отозвать свой иск".
"Пока блогер отказался встречаться, но мы оставляем дверь открытой", – подчеркнул он. Мелентьев добавил, что ранее прошла "пятиминутная встреча" с представителем Баженова, на которой компании "в ультимативный форме" было предложено отозвать иск.
Продюсер добавил, что претензии к блогеру сводятся к использованию контента "в существенном хронометраже". По словам Мелентьева, контент появился, когда начинались диджитал-продажи фильма, а в обзоре Баженова "есть 100-процентные спойлеры".
Представитель KD Studios заметил, что компания не пытается ограничить свободу слова. Более того, он указал на возможность предоставлять контент при определенных условиях.
Баженов ранее заявил, что может закрыть свой YouTube-канал из-за иска на один миллион рублей в связи с обзором фильма "За гранью реальности".
Блогер считает, что в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.
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