Портал "Наш город" помог москвичам решить около 11 млн вопросов с 2011 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 11 миллионов вопросов москвичи решили благодаря порталу "Наш город" с 2011 года, передает портал мэра и правительства столицы.

"Каждое сообщение – реальный вклад в развитие и модернизацию мегаполиса. Жителям столицы доступно более 220 тем, связанных с содержанием домов, благоустройством дворов и парков, работой общественного транспорта и другими сферами жизни города", – отметили на портале.

Рассказать о своей проблеме горожане могут на сайте или в мобильном приложении проекта в любое время. Для этого необходимо войти в аккаунт на mos.ru, нажать на кнопку "Сообщить о проблеме" и выбрать нужный объект на карте или ввести адрес. После этого москвичам надо выбрать подходящую тему, рассказать о ситуации, приложить фотографию и отправить сообщение.

Между тем сотрудники комплекса городского хозяйства установят 5 тысяч новых домовых и городских указателей в 2025 году в рамках программы создания единой системы единой навигации. В столице все элементы навигации соответствуют установленным нормам. Таблички синего цвета с белыми буквами легко читаются и гармонично вписываются в архитектурный облик улиц.

Также специалисты продолжат создавать историческую навигацию, в рамках которой в прошлом году в парке Победы были установлены 40 информационных модулей.

