Сомнолог назвала заболевания, вызывающие частые ночные пробуждения

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Причиной частых пробуждений по ночам может быть целый ряд болезней. Об этом со ссылкой на врача-терапевта, сомнолога и кандидата медицинских наук Софию Черкасову сообщает "Лента.ру".

Специалист отмечает, что частые пробуждения могут быть симптомом, сигнализирующим о патологии щитовидной железы, связанной с повышением или снижением выработки гормонов. Также к нарушениям сна могут привести урологические проблемы и остановка дыхания во сне.

Между тем Черкасова пояснила, что при депрессии люди нередко просыпаются ранним утром или, наоборот, не могут уснуть.

Она добавила, что иногда причина частых пробуждений ночью кроется не в серьезной патологии, а в неправильном образе жизни. Вызывать нарушения сна могут избыток кофеина, алкоголь и низкий уровень физической активности. Бывает и так, что бессонница сама становится привычкой, сохраняясь даже после того, как ее причина исчезла.

Ранее терапевт-сомнолог Павел Кудинов напомнил о важности соблюдения режима сна. По его словам, при позднем засыпании люди смещают свои биологические часы. В результате возникает дефицит сна, появляется дневная сонливость и снижается работоспособность.

