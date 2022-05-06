Синоптик рассказала о самом теплом дне в предстоящие праздники в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что воскресенье, 8 мая, может стать самым теплым днем в столице.

По словам синоптика, в субботу, 7 мая, погода будет малооблачная, без осадков. Ночью температура воздуха в городе составит +5...+7 градусов, днем ожидается +15…+17. Однако из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 13–14 метров в секунду, будет казаться, что на улице чуть прохладнее, чем показывают термометры, поясняет метеоролог.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В воскресенье характер погоды начнет меняться. В ночь на 8 мая ожидается местами небольшой дождь, +5...+7 градусов. Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура составит около +17 градусов. То есть, скорее всего, это будет самый теплый день в предстоящие выходные.

В ночь на 9 мая Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, который проявит себя дождем, продолжает синоптик. "Днем, скорее всего, после 15 часов может быть небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы понизится и будет достигать около +11…+13 градусов. Сохранится довольно порывистый ветер", – отмечает Позднякова.

Во вторник, 10 мая, дневная температура составит от +9 до +14 градусов и тоже будет довольно ветрено, предупреждает специалист.

"В последующие дни дневная и ночная температура будут постепенно повышаться. 11 мая преобладающей в ночные часы будет температура +2…+7 градусов, дневная составит +12…+17 градусов. Это, конечно, чуть ниже климатической нормы. Но есть надежда, что в последующие дни тепло будет усиливаться", – заключила синоптик.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок заявил, что жителей столицы в июне ожидает по-настоящему теплая погода, несмотря на холодное начало мая. Что касается лета в целом, то, по его словам, температуры будут в районе средних многолетних значений. Ожидаются как жаркие, так и прохладные периоды.

