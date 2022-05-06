Кинолог перечислил правила велопрогулок с собакой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о правилах велосипедных прогулок с собакой, которые сделают их безопасными и интересными как для человека, так и для его питомца. Об этом сообщает "Мослента".
По словам Голубева, столь активные прогулки лучше всего подходят для подвижных собак. Однако даже для активного питомца следует подбирать адекватный темп разгона. Кроме того, для велопрогулок необходимо приобрести специальное снаряжение, поскольку использование обычного поводка может быть опасным для владельца и собаки.
"Спецснаряжение представляют собой конструкцию, которая крепится на раме или к седельному стержню, к ней привязан поводок. Специальные металлические пружины позволяют сглаживать собачью тягу и рывки, а также минимизируют нагрузку на шею собаки", – сказал Голубев.
Также эксперт посоветовал ознакомиться с ассортиментом специальных корзин и прицепов для собак, в которые можно посадить питомца маленьких размеров. Внимания заслуживают также очки, шлемы и другие защитные аксессуары, однако их стоит использовать только в том случае, если питомцу в них комфортно.
Ранее президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Владимир Уражевский оценил возможность заражения питомцев COVID-19 от своих хозяев. По словам специалиста, среди собак обычно заражаются лишь щенки. При этом они переносят вирус достаточно тяжело, а процент летальных исходов равен 90. Взрослые же питомцы почти не подвержены инфицированию.
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