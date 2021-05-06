Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору эффективного антисептика

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору эффективного антисептика для защиты от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для начала специалисты рекомендуют проверить у средства наличие государственной регистрации, что можно сделать через единый реестр на сайте Роспотребнадзора.

"Обратите внимание, если на упаковке написано, что антисептик убивает вирус SARS-CoV-2, то это не что иное, как обычный маркетинговый ход. Если производители указывают, что средство направлено на профилактику именно коронавируса, у него должно быть подтверждение эффективности относительно коронавируса, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора, – говорится в сообщении.

Для профилактики COVID-19 специалисты советуют пользоваться спиртосодержащими антисептиками. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового – не менее 60%. Также в его составе могут быть компоненты, которые смягчают и увлажняют кожу.

"Чтобы эффективно защитить себя от вируса, нужно знать, какое количество антисептика наносить на руки, сколько по времени нужно ждать, чтобы он сработал. Вся информация об этом должна быть указана в инструкции", – пояснили в ведомстве.

Специалисты призвали обратить внимание на содержание в антисептике четвертичных аммониевых соединений. Если они превышают допустимую концентрацию, то возможно раздражение кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный номер в Роспотребнадзоре.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности мытья рук для соблюдения гигиены и профилактики заболеваний.