В Роспотребнадзоре напомнили о важности мытья рук

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Специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности мытья рук для соблюдения гигиены и профилактики заболеваний. Об этом говорится на сайте ведомства.

"5 мая, во Всемирный день гигиены рук, Роспотребнадзор напоминает, что люди, которые основательно и регулярно моют руки, защищают себя и других от инфекционных заболеваний, но этому простому правилу гигиены часто уделяется недостаточно внимания", – говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что особенно важно тщательно мыть руки в период распространения коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре советуют мыть руки с мылом в течение 40–60 секунд. Если такой возможности нет, нужно пользоваться антисептиком для кожи или очищающими салфетками. Руки обязательно нужно мыть после посещения туалета и перед едой.

"Ежегодно от гепатита и дизентерии в мире умирает 3,5 миллиона детей. По мнению экспертов, "мыльная гигиена" может спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций", – отметили в ведомстве.

Врачи-дерматологи ранее рассказали, что антисептики для рук нужно применять с оглядкой на тип кожи, а также стараться наносить их нечасто и пользоваться кремами.

По мнению врача Татьяны Егоровой, использовать антисептик можно максимум три раза в день, так как он разрушает защитный гидролипидный слой кожи. В этом смысле лучше носить перчатки, считает специалист.