В Роспотребнадзоре напомнили о важности мытья рук

Фото: depositphotos/Subbotina
Специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности мытья рук для соблюдения гигиены и профилактики заболеваний. Об этом говорится на сайте ведомства.
"5 мая, во Всемирный день гигиены рук, Роспотребнадзор напоминает, что люди, которые основательно и регулярно моют руки, защищают себя и других от инфекционных заболеваний, но этому простому правилу гигиены часто уделяется недостаточно внимания", – говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что особенно важно тщательно мыть руки в период распространения коронавирусной инфекции.
В Роспотребнадзоре советуют мыть руки с мылом в течение 40–60 секунд. Если такой возможности нет, нужно пользоваться антисептиком для кожи или очищающими салфетками. Руки обязательно нужно мыть после посещения туалета и перед едой.
"Ежегодно от гепатита и дизентерии в мире умирает 3,5 миллиона детей. По мнению экспертов, "мыльная гигиена" может спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций", – отметили в ведомстве.
Врачи-дерматологи ранее рассказали, что антисептики для рук нужно применять с оглядкой на тип кожи, а также стараться наносить их нечасто и пользоваться кремами.
По мнению врача Татьяны Егоровой, использовать антисептик можно максимум три раза в день, так как он разрушает защитный гидролипидный слой кожи. В этом смысле лучше носить перчатки, считает специалист.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: