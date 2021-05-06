Врач предупредил о популярном "медицинском" мошенничестве

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Россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования, сообщил заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в интервью радио Sputnik.

По его словам, такие предложения особенно участились на фоне распространения коронавируса. Сенатор обратил внимание, что значительная часть таких звонков исходит от недобросовестных частных структур. Он также напомнил, что полностью бесплатным такое обследование не может быть.

"Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет", – сказал врач.

Круглый признался, что когда ему звонят с подобными предложениями, он блокирует номера, с которых исходят такие звонки. Он подчеркнул, что частная платная медицина может быть качественной, однако добросовестные организации никогда не предлагают по телефону свои услуги под видом бесплатных.

При этом сенатор напомнил, что бесплатные медицинские обследования по полису ОМС действительно существуют – это диспансеризация и профилактические осмотры, которые проводятся в поликлинике по месту жительства.

Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию дал поручение расширить программу диспансеризации и запустить ее с 1 июля для людей всех возрастов.

Путин также отметил, что максимальный охват сейчас очень важен, поэтому в ближайшее время будут наращиваться поставки мобильных медицинских диагностических комплексов в регионы.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию, прошли около 30 миллионов россиян.