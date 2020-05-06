Специалист рассказала, как сделать манго сочным

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Специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Екатерина Чердакова посоветовала завернуть неспелое манго в бумагу с яблоком, чтобы оно дозрело и стало мягким и сочным, передает Агентство "Москва".
Она объяснила, что яблоко выделяет вещество, под действием которого ускоряется процесс созревания тропического фрукта. Также она рекомендует не покупать плоды с черными пятнами, с признаками увядания, с посторонним запахом и признаками порчи.
По ее словам, манго должно иметь характерный аромат и не быть слишком плотным – при легком надавливании мякоть должна поддаваться нажиму.
"Пока сезонные фрукты не созрели, можно полакомиться с тропическим манго, которое богато витамином С и бета-каротином. Мякоть манго способствует лучшему перевариванию пищи. Следует знать, что после приема как свежего, так и консервированного манго в течение двух часов не рекомендуется пить молоко или принимать алкоголь", – подчеркнула Чердакова.
Не совсем спелые плоды, по ее словам, можно хранить при температуре от 22 до 27 градусов тепла. Спелые плоды нужно хранить при температуре 10–14 градусов. Специалист не рекомендует хранить спелые плоды при температуре ниже 7 градусов тепла, а неспелые – ниже 13 градусов тепла.
Ранее Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал схему питания для россиян в условиях самоизоляции. В частности, согласно системе, суточная норма калорий здорового человека не должна превышать 1500-1800 калорий.
В свою очередь, врач-диетолог Наталья Пугачева напомнила о важности употребления воды во время самоизоляции. Она отметила, что карантин позволяет человеку наладить нормальный питьевой режим.
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