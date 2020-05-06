Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через 1–2 недели

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Россия войдет в топ-5 государств, лидирующих по общему числу заболевших коронавирусом, если в стране сохранится тенденция к увеличению новых случаев COVID-19 на 10 тысяч в сутки. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на экспертов.

Специалисты полагают, что ухудшить статистику могут майские праздники. В частности, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов предположил, что пока россиян ждет только рост числа больных, причем неизвестно, каким он будет: линейным (постепенным) или экспоненциальным (пиковым).

"В майские праздники люди массово нарушают изоляционный режим, поэтому через одну–две недели пойдет очередной всплеск заболеваемости", – заявил Коновалов.

По его мнению, ждать сейчас плато не стоит, поскольку для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель. Более того, эксперт считает, что очередного всплеска можно ожидать в ближайшие недели, поэтому пока вряд ли стоит рассчитывать на возвращение к обычной жизни.

Коновалов заметил, что заболевание тяжелыми формами будет носить массовый характер, если люди, руководствуясь мыслью, что так или иначе все переболеют, начнут массово нарушать режим самоизоляции.

Он подчеркнул, что это наиболее опасно для регионов – уже сейчас там наблюдается критическая нагрузка на медицинские учреждения и нехватка персонала.

По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.

Специалисты напомнили, что всем гражданам необходимо соблюдать режим самоизоляции вплоть до 11 мая и следовать распоряжениям и рекомендациям властей.

