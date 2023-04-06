Назван медицинский тест, помогающий предотвратить развитие диабета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предотвратить развитие сахарного диабета помогает анализ на толерантность к глюкозе, сообщает News.ru со ссылкой на эндокринолога Ларису Щербакову.

По словам врача, исследование проводится в два этапа: с 08:00 до 11:00 делается забор крови из локтевой вены натощак, сразу после этого пациент выпивает раствор глюкозы либо его вводят внутривенно. Через два часа специалист повторяет забор биоматериала.

Щербакова отметила, что повышенный уровень сахара через два часа после нагрузки говорит о нарушенной толерантности к глюкозе и преддиабетическом состоянии. Повышенным считается показатель от 7,8 до 11,1 ммоль/л. При этом показатель свыше 11,1 ммоль/л означает сахарный диабет.

Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова предупредила, что злоупотребление сладким чаем может привести к диабету. По словам специалиста, растворенный в этом напитке сахар быстро всасывается в кровь.



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