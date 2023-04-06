В ГД внесли поправки о прекращении уголовных дел для желающих служить в армии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий прекращение уголовных дел в отношении граждан, желающих вступить в ряды Вооруженных сил РФ на добровольных началах. На документ обратили внимание журналисты газеты "Коммерсант".

Автором инициативы выступило Законодательное собрание Челябинской области. По задумке парламентариев, это позволит привлечь в войска дополнительные силы в условиях спецоперации. Причем прекращать преследование предлагается только в отношении обвиняемых по статьям малой и средней тяжести. В последнем случае максимальное наказание составляет пять лет тюрьмы, его могут назначить, например, за убийство в состоянии аффекта.

"Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях", – говорится в пояснительной записке.

Опрошенные газетой эксперты тем не менее сомневаются в необходимости таких поправок, называя неоднозначной позицию, согласно которой уголовное дело может быть прекращено без учета мнения потерпевшей стороны. Также они указывают на то, что в случае принятия поправок под их действие могут подпасть обвиняемые в развратных действиях в отношении несовершеннолетних или в призывах к террористической деятельности.

В октябре прошлого года Госдума приняла закон, разрешающий мобилизовывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Однако это не касается осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористического акта, за организацию незаконного вооруженного формирования и некоторых других.



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