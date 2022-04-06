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Москва 24

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Общество

06 апреля, 22:55

В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео

обществотехнологии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме призвали не распространять шокирующие и непроверенные снимки и видеозаписи. Об этом сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков.

"Призываю всех россиян прекратить распространять непроверенную информацию. Многие на эмоциях делятся шокирующими фотографиями и видеороликами с друзьями и родственниками, а через несколько часов узнают, что это фейк", – отметил парламентарий.

Также он призвал обращать особое внимание на проверку источников.

"Прежде чем переслать или пересказать новость, проверьте, что пишут о событии в разных источниках… Я всем советую проверять сообщения временем", – сказал парламентарий.

По словам депутата, следует сначала подождать сутки и только уже потом делиться информацией с другими людьми.

"Уверен, что в 90% случаев желание пропадет", – заключил он.

Ранее в фейках о спецоперации на Украине обвинили "Википедию". 2 марта Роскомнадзор впервые потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по теме специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР. В своем обращении ведомство ссылалось на решение Генпрокуратуры РФ.

5 марта в отношении ресурса ведомство направило уже третье предупреждение. В нем говорилось, что энциклопедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян.

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