В ГД призвали не распространять шокирующие и непроверенные фото и видео

06 апреля, 22:55
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуме призвали не распространять шокирующие и непроверенные снимки и видеозаписи. Об этом сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков.
"Призываю всех россиян прекратить распространять непроверенную информацию. Многие на эмоциях делятся шокирующими фотографиями и видеороликами с друзьями и родственниками, а через несколько часов узнают, что это фейк", – отметил парламентарий.
Также он призвал обращать особое внимание на проверку источников.
"Прежде чем переслать или пересказать новость, проверьте, что пишут о событии в разных источниках… Я всем советую проверять сообщения временем", – сказал парламентарий.
По словам депутата, следует сначала подождать сутки и только уже потом делиться информацией с другими людьми.
"Уверен, что в 90% случаев желание пропадет", – заключил он.
Ранее в фейках о спецоперации на Украине обвинили "Википедию". 2 марта Роскомнадзор впервые потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по теме специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР. В своем обращении ведомство ссылалось на решение Генпрокуратуры РФ.
5 марта в отношении ресурса ведомство направило уже третье предупреждение. В нем говорилось, что энциклопедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян.
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