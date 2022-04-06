Госдума приняла закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за публичное отождествление ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.
Законопроект дополняет КоАП РФ новой статьей. Для граждан будет назначено наказание в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, юридическим лицам – от 10 до 50 тысяч рублей.
За повторное совершение правонарушения предлагается установить штраф для граждан в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 5 до 20 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от шести месяцев до одного года. Для юридических лиц полагается штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее в посольстве РФ в США заявили, что сравнения России с гитлеровской Германией недопустимы. Советник-посланник посольства России в США Александр Ким заявил, что именно киевский режим практикует нацистские методы против русскоязычного населения Украины.
Он подчеркнул, что Россия не начинает войну, а заканчивает. По его словам, РФ делает все возможное для достижения переговорных решений по скорейшему восстановлению мира в Донбассе и возвращению всех народов Украины к нормальной жизни.
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. По словам авторов, военное наступление России на территории Украины и его последствия достигают масштабов, которых не было в европейских странах очень давно.
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