В ГД внесен проект, закрепляющий за врачами право на досрочную пенсию по старости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутат Государственной думы Евгений Марков внес в нижнюю палату парламента законопроект о закреплении права медработников на досрочное назначение пенсии по старости. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается внести в п. 20 ч. 1 ст. 30 ФЗ от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" изменение, закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях", – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект решает задачи обеспечения принципов справедливости и равенства в сфере пенсионного обеспечения, предусмотренных Конституцией РФ.
Ранее Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года.
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий этой категории граждан. По мнению авторов инициативы, такая мера чрезвычайно негативно повлияла на их финансовое положение и вызвала значительное снижение покупательной способности населения.
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