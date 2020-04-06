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Москва 24

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Общество

16:38

СК начал проверку после оставления младенца у подъезда в Щербинке

общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет проверяет информацию об оставлении коляски с ребенком у подъезда дома в ТиНАО, сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.

По предварительной версии, 3 апреля после празднования дня рождения многодетная мама поднялась уложить одного из детей, попросив сожителя посмотреть за коляской с младшим ребенком на улице.

Затем мама уснула, а сожитель оставил коляску одну. На утро ее обнаружил мимо проходящий мужчина, который обратился в правоохранительные органы.

Мамой оказалась 26-летняя приезжая, которая снимает квартиру. Ребенка осмотрели врачи, его здоровью ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее двое детей ушли из дома на 1-м Хорошевском проезде. У них с собой был чемодан с вещами. К настоящему моменту детей нашли. По некоторым данным, причиной ухода стала ссора с родителями.

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