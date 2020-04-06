Родители забыли младенца у подъезда в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина обнаружил у подъезда жилого дома в Москве младенца, сообщает РИА Новости. Выяснилось, что ребенка забыли родители, оставив его в коляске на ночь.

В полиции рассказали, что в дежурную часть территориального отдела по ТиНАО обратился мужчина. Утром по пути на работу он увидел у двери подъезда коляску с плачущим мальчиком, завернутым в куртку.

Правоохранители установили личность матери ребенка. Ею оказалась 26-летняя приезжая, снимавшая квартиру в этом же подъезде. Женщина проживала вместе с трехлетним сыном, сожителем и их совместным ребенком, которому чуть больше месяца.

Вечером родители распивали спиртные напитки возле подъезда, затем мать поднялась в квартиру, а отец предложил погулять с сыном. Однако мужчина домой так и не вернулся, а малыша нашли у дома.

Сотрудники полиции ищут мужчину, а мальчика передали матери. Прибывшие медики, осмотрев ребенка, не нашли причин к его госпитализации.

Информацию об этом происшествии передали в органы опеки и попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В отношении матери ребенка составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию".

Ранее шестилетний ребенок ушел из детсада в Митине. В полицию поступило сообщение о том, что по Пятницкому шоссе идет маленький мальчик без сопровождения родителей.