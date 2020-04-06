Медицинские маски с функцией измерения температуры представят в столице в апреле – мае

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В ближайшие несколько месяцев в столице представят прототип умной медицинской маски с функцией измерения температуры тела, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу отраслевого союза "Нейронет".

По словам партнера отраслевого союза Олега Милешина, такая разработка будет полезна тем, кто общается с большим количеством людей во время пандемии. Это продавцы в магазинах, фельдшеры, полицейские.

Милешин отметил, что маска имеет два ключевых элемента – щиток, полностью закрывающий лицо, и пирометр, который измеряет температуру собеседника на расстоянии до 5 метров.

"Пирометр также измеряет температуру человека, который носит устройство. Также рассматривается внедрение функции передачи данных на смартфон", – пояснил Милешин.

Предполагается, что это будет простое и недорогое средство защиты. В пресс-службе уточнили, что одна многоразовая маска будет дешевле набора одноразовых.

В понедельник, 6 апреля, стало известно, что российское правительство вводит ряд ограничений на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий. К ним в том числе относятся маски. Согласно новым правилам, наценку на маски, респираторы и перчатки нельзя повышать на более чем 10 процентов и на 10 копеек на каждом этапе продаж.

Ранее сообщалось, что ученые из Гонконга и США выяснили, сколько времени коронавирусная инфекция может держаться на разных поверхностях. Во время замеров в условиях комнатной температуры было установлено, что коронавирус на использованных повязках может сохраняться неделю.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 63 тысячи человек скончалось.

За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.

