Дизайнер из Санкт-Петербурга выпустил серию журнальных обложек о карантине
Дизайнер из Санкт-Петербурга Артем Иванов, находясь на карантине в Боткинской больнице из-за коронавируса, создал серию обложек в стиле глянцевых журналов, передает телеканал Москва 24.
Издание Иванов назвал Botkina Covid Fashion. Дизайнер рассказал, что попал на карантин вместе с друзьями после контакта с заболевшим. По его словам, фото для первой обложки получилось случайно: он сфотографировал свою девушку, а затем ради шутки превратил снимок в обложку.
Ранее российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.
За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.
В 80 регионах России выявлено 6343 случая. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 1,13 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 63 тысячи человек скончалось.
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