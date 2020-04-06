Дизайнер из Санкт-Петербурга выпустил серию журнальных обложек о карантине

Дизайнер из Санкт-Петербурга Артем Иванов, находясь на карантине в Боткинской больнице из-за коронавируса, создал серию обложек в стиле глянцевых журналов, передает телеканал Москва 24.

Издание Иванов назвал Botkina Covid Fashion. Дизайнер рассказал, что попал на карантин вместе с друзьями после контакта с заболевшим. По его словам, фото для первой обложки получилось случайно: он сфотографировал свою девушку, а затем ради шутки превратил снимок в обложку.

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