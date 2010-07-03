В воскресенье в столице потеплеет до +9 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 7 апреля, в столичном регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы температура воздуха в Москве составит -1... -3 градуса, по области – до -5. Днем потеплеет до +7... +9, в регионе – до +10 градусов.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2–7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики отмечали, что теплая и солнечная погода в Москве установится только на следующей неделе. Пока что москвичам рекомендовали повременить с рассадой и не открывать мотосезон.

Также сообщалось, что в Москве раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. Аллергикам рекомендовали начать прием профилактических препаратов.