В выходные солнечной погоды в Москве не ожидается

Теплая солнечная погода вернется в Москву только в начале следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам специалиста, из-за нового антициклона, той солнечной погоды, которая наблюдалась в течение недели, в выходные не будет. Температурный фон мало изменится. Небо затянется облаками, местами пройдут осадки.
6-7 апреля будет 8-10 градусов. Расти температура начнет понедельник. Воздух прогреется до 9-13 градусов. Такая же температура может быть во вторник и в среду.
По данным метеорологов, ночные температуры до конца недели составят 0-2 градуса.
Ранее Роман Вильфанд пообещал, что снег в подмосковных лесах исчезнет уже к середине апреля. Он отметил, что сейчас солнце такое же, как в первой декаде сентября, и дал прогноз, что к середине апреля снег в лесу уже сойдет.
Также сообщалось, что в Москве раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. Аллергикам рекомендовали начать прием профилактических препаратов.
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