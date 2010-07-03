Снег в подмосковных лесах растает к середине апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Снег в подмосковных лесах должен растаять уже к середине апреля. Для этого солнце светит достаточно интенсивно, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если речь идет о Москве, то мы уже перешли через день весеннего равноденствия, и за счет ясной погоды в первые дни апреля энергия солнечных лучей получается такая заметная", – рассказал метеоролог.

Он отметил, что сейчас солнце такое же, как в первой декаде сентября, и дал прогноз, что к середине апреля снег в лесу уже сойдет.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. Аллергикам рекомендовали начать прием профилактических препаратов.

В четверг, 4 апреля, в столичном регионе ожидается теплая без осадков погода. Воздух в Москве прогреется до 7–9 градусов тепла, по области – до 4–9 градусов.

В пятницу над столицей появится больше облаков. Однако это не скажется на температуре воздуха – прогнозируется до 6–9 градусов тепла.