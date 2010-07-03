Синоптики предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде

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В Москве раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. Аллергикам следует начать прием профилактических препаратов, сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что метеорологическая весна пришла примерно на 10 дней раньше нормы. Температура в марте в этом году на три градуса выше средней.

"И это почти на 10 дней ускорило цветение ольхи. Не отстают от нее и другие растения", – заявляют метеорологи. По их словам, это спровоцировало выброс в атмосферу облаков зеленоватой пыльцы.

Ко вторнику в столицу могут прийти интенсивные дожди. Они очистят атмосферу, деревья, стены домов, дороги и тротуары от пыльцы и накопившейся за зиму пыли.

В четверг, 4 апреля, в столичном регионе ожидается теплая без осадков погода. Воздух в Москве прогреется до 7–9 градусов тепла, по области – до 4–9 градусов.