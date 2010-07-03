Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:16

Синоптики предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде

общество погода

09:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Karl-Josef Hildenbrand

В Москве раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. Аллергикам следует начать прием профилактических препаратов, сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что метеорологическая весна пришла примерно на 10 дней раньше нормы. Температура в марте в этом году на три градуса выше средней.

"И это почти на 10 дней ускорило цветение ольхи. Не отстают от нее и другие растения", – заявляют метеорологи. По их словам, это спровоцировало выброс в атмосферу облаков зеленоватой пыльцы.

Ко вторнику в столицу могут прийти интенсивные дожди. Они очистят атмосферу, деревья, стены домов, дороги и тротуары от пыльцы и накопившейся за зиму пыли.

В четверг, 4 апреля, в столичном регионе ожидается теплая без осадков погода. Воздух в Москве прогреется до 7–9 градусов тепла, по области – до 4–9 градусов.

"Утро": солнечная погода ожидается в столичном регионе 4 апреля

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика