Теплая без осадков погода установится в столице 4 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая без осадков погода ожидается в столичном регионе в четверг, 4 апреля, сообщает портал "Метеоновости".

Воздух в Москве прогреется до 7–9 градусов тепла, по области – до 4–9 градусов. Это превышает норму для этого дня на 2–3 градуса.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Синоптики обещают, что сухая и комфортная погода сохранится до конца дня.

В пятницу и субботу похолодает на несколько градусов. Атмосферный фронт принесет облака и небольшие осадки. Однако уже в воскресенье жителей столицы порадует настоящая весенняя погода с 13 градусами тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд разрешил столичным водителям, поменять резину на летнюю на следующей неделе, но только если они планируют ездить в пределах города. Из-за перепада ночных и дневных температур на дорогах местами по-прежнему возможно образование гололедицы, напомнили синоптики.