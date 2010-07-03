Москвичам пообещали теплый и погожий четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики пообещали москвичам погожий и теплый четверг. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

При этом метеорологи предупредили, что в ночь со среды на четверг термометры покажут от -1 до -3 градусов в столице, а по области температура может опуститься до минус 6 градусов. Осадков не ожидается.

Днем 4 апреля будет облачно с прояснениями. Обойдется без дождя. В Москве воздух прогреется до 8−10 градусов тепла, а в Подмосковье прогнозируют от +6 до +11 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

В пятницу и субботу, отметили специалисты, похолодает на несколько градусов. Атмосферный фронт принесет облака и небольшие осадки. Однако уже в воскресенье жителей столицы порадует настоящая весенняя погода с 13 градусами тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд разрешил столичным водителям, поменять резину на летнюю на следующей неделе, но только если они планируют ездить в пределах города. Из-за перепада ночных и дневных температур на дорогах местами по-прежнему возможно образование гололедицы, напомнили синоптики.