Ettoday: женщина в Китае забеременела в девятый раз после вазэктомии мужа

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Жительница провинции Хэнань в КНР забеременела в девятый раз после вазэктомии мужа. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на материал Ettoday.

Мужчина согласился на процедуру стерилизации в сентябре прошлого года. Тогда его 30-летняя супруга вынашивала восьмую беременность, и у пары родилось трое детей.

Через три месяца женщина узнала, что снова ждет ребенка. Супруг, в свою очередь, прошел обследование и узнал, что жизнеспособность его сперматозоидов достигает третьего уровня. Врачи обнаружили, что после операции они стали еще более активными.

Специалисты также отметили, что сперматозоиды могут быть в пробе через 3–6 месяцев после перевязки. В качестве компенсации мужчина получил 16 тысяч юаней (200 тысяч рублей).

Ранее в Дагестане 41-летняя женщина стала мамой в десятый раз. Роды прошли в Буйнакской центральной районной больнице. Джаминат Гусейнова доверила роды девяти предыдущих детей врачам местной больницы, десятый младенец не стал исключением. Он родился с весом 4 800 граммов и ростом 60 сантиметров.

