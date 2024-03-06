Уровень бедности в РФ снизился до 9,3% по итогам 2023 года

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Число граждан с доходами ниже границы бедности по итогам прошлого года составило 13,5 миллиона человек, это 9,3% от общей численности населения. Об этом сообщается на сайте Росстата.

По итогам 2022 года в стране было 14,3 миллиона человек с доходами ниже границы бедности – 9,8% всех россиян. По информации Росстата, в первом квартале прошлого года количество граждан с доходами ниже границы бедности составляло 19,6 миллиона человек (13,5% от общего населения России), во втором квартале – 15,7 миллиона человек (10,8%), в первом полугодии – 17,3 миллиона человек (11,9%), в третьем квартале – 14,8 миллиона человек (10,2%), а с января по сентябрь – 16 миллионов человек (11,1%).

В четвертом же квартале 2023 года наблюдались самые низкие показатели за год – 9,9 миллиона россиян с доходами ниже границы бедности (6,8%).

Ранее Владимир Путин призвал вдвое снизить уровень бедности многодетных семей в РФ к 2030 году. Он считает, что к концу десятилетия нужно добиться того, чтобы уровень бедности в стране стал ниже 7%, а среди многодетных достиг хотя бы 12%.