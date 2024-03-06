06 марта, 10:47Общество
Отделения "Почты России" не будут работать 8 марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отделения "Почты России" не будут работать 8 марта в связи с празднованием Международного женского дня, сообщает пресс-служба компании.
Этот день станет выходным для всех отделений предприятия, за исключением круглосуточных – они будут обслуживать клиентов в обычном режиме.
Таким образом, 8 марта не стоит ждать почтовых отправлений и периодических печатных изданий. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.
7 марта почтовые отделения будут работать меньше на один час. 9 марта отделения возобновят работу.
Ранее сообщалось, что сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Международного женского дня. 8 Марта в этом году выпадает на пятницу и будет нерабочим.
В связи с этим россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, отдохнут три дня подряд. Рабочий день в четверг, 7 марта, будет сокращенным, поскольку является предпраздничным.
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