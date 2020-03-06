Жительница Иванова признались Путину в любви

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова возле входа в детскую поликлинику № 6, сообщает ТАСС.

Жители тепло поприветствовали главу государства. Одна из девушек призналась в любви Путину, а другая попросила его взять ее замуж. Несколько человек попросили президента сфотографироваться с ними, и он согласился исполнить просьбу.

Кроме того, один из ивановцев обратился к Путину с просьбой решить вопрос с отоплением. Президент спросил адрес и имя мужчины и посоветовал после разговора с ним подойти к губернатору.

Во время встречи с жителями Путин рассказал о проверке своего зрения. Он отметил, что он регулярно проходит обследование у офтальмолога.

Путин прибыл в Иваново с целью посещения Ивановского парашютного завода "Полет". Также он осмотрел детскую поликлинику, которую открыли в январе 2020 года.