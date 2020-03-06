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Общество

10:22

Путин отметил вклад Терешковой в развитие национальной космической программы

власть общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Владимир Путин поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент пожелал ей благополучия и здоровья, а также подчеркнул ее вклад в становление и развитие национальной космической программы.

"Вы принадлежите к славной когорте настоящих героев – смелых, целеустремленных, сильных духом людей, для которых служение родине стало делом и смыслом всей жизни", – подчеркнул российский лидер.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Первый космический полет она совершила 16–19 июня 1963 года в ранге командира космического корабля "Восток-6". В это время на орбите находился корабль "Восток-5", пилотируемый Валерием Быковским.

Полет первой женщины-космонавта длился двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль совершил 48 витков вокруг Земли. Терешкова – Герой Советского Союза (1963).

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