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Общество

16:34

Билли Айлиш обогнала Бузову в списке самых популярных среди россиян девушек

общество

Фото: АР/Invision/Evan Agostini

Билли Айлиш обогнала Ольгу Бузову в списке самых популярных девушек, которыми чаще всего интересуются россияне. Список был составлен поисковой системой Google, передает "Газета.ру".

Первую строчку рейтинга заняла подросток-активистка из Швеции Грета Тунберг. За ней идет 18-летняя певица Билли Айлиш, а следом – популярный блогер Дарья Зотеева. Четвертое место заняла Ким Кардашьян, а актриса Яна Кошкина – пятое.

Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер заняла шестую строчку рейтинга, а следом за ней разместилась Ольга Бузова. Также в десятку попали блогерша Катя Адушкина, телеведущая Ксения Милас и топ-модель Ирина Шейк.

В декабре пятилетняя девочка из Краснодара вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. На ее YouTube-каналы, основным из которых является LikeNastya, подписано более 107 миллионов человек. Видеоролики просмотрели 42 миллиарда раз.

В декабре прошлого года Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Первое место занял восьмилетний мальчик из Техаса, его доходы оценили в 26 миллионов долларов.

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