Юбилей YouTube: самые легендарные видео за 15 лет

Сегодня, 14 февраля, исполняется 15 лет со дня основания YouTube. За эти годы он стал самым популярным в мире видеохостингом и вторым по популярности сайтом после Google. Рассказываем, как развивался YouTube, и показываем самые популярные видео за всю его историю.



Самое первое видео

YouTube был создан тремя бывшими работниками американской компании PayPal в Калифорнии. Стивен Чен, Чад Хердли и Джавед Карим использовали технологию Flash Video, позволяющую получить довольно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных.

По данным сайта Oberlo.com за 2019 год, хостинг YouTube ежемесячно посещают два миллиарда человек по всему миру. 79 % пользователей интернета имеют аккаунт на YouTube, а навигация по сайту осуществляется на 80 различных языках (на которых говорит 95 % аудитории интернета). Для сравнения: самая популярная соцсеть Facebook адаптирована под 43 языка, что в два раза меньше.



Видео: YouTube/jawed

Самым первым видео на хостинге стал 18-секундный ролик под названием Me at the zoo ("Я в зоопарке"). Его опубликовал сооснователь сайта Джавед Карим 23 апреля 2005 года. На видео Карим стоит у клетки со слонами и говорит о том, как прекрасны их хоботы.

Самые популярные музыкальные видео

Самым просматриваемым роликом за всю историю YouTube является клип пуэрториканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки на песню Despacito. Видео было выложено в январе 2017 года, и за три года его просмотрело более 6,6 миллиарда человек. Достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный клип в истории YouTube. Также видео стало лидером по наибольшему количеству лайков (36 миллионов на февраль 2020-го).



Видео: YouTube/Luis Fonsi

Среди российских музыкантов фурор четыре года назад произвела группа "Ленинград" c клипом "Экспонат". Песня более известна в народе как "На лабутенах" и повествует о трудностях подготовки к свиданию российских девушек. Ролик набрал 155 миллионов просмотров, 70 миллионов из которых были зафиксированы уже через 3,5 месяца после публикации.

В 2019 году в первых строчках YouTube среди российских исполнителей лидирует Артур Пирожков с песнями "Зацепила" и "Алкоголичка", а также клип на композицию "Грустный дэнс" поп-группы Artik & Asti совместно с Артемом Качером и Егор Крид с песней "Сердцеедка".

"Маша плюс каша"

Видео: Youtube/Get Movies

90 % аудитории YouTube в США представляют люди от 18 до 44 лет. Многие в этом возрастном промежутке становятся родителями, поэтому используют видеохостинг не только в личных интересах, но и для своих детей. Бешеную популярность у зрителей получил российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь". Причем смотрят его не только в России, но и в Италии, Индонезии, Германии, Великобритании, Австралии, США и других странах.

В мультике девочка Маша постоянно приходит к Медведю в гости, шалит и устраивает беспорядок, а мудрый Медведь старается ее воспитать. По данным ТАСС, мультсериал вошел в топ-5 самых востребованных шоу в мире. Серию "Маша плюс каша" просмотрели более четырех миллиардов раз. Видео стало самым просматриваемым мультиком на YouTube и первым из русскоязычных видео в рейтинге.

5-летняя блогерша

Сегодня дети не только активно смотрят видеоконтент вместо прогулок на улицах, но и сами его создают. Не без помощи родителей, конечно. По итогам 2019 года в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии Forbes вошла пятилетняя девочка из Краснодара.



Видео: YouTube/Like Nastya Vlog

Настя Радзинская заняла третью позицию в рейтинге, ее доход составил 18 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей). Девочка родилась с детским церебральным параличом, и камера стала одним из методов терапии, чтобы научить Настю взаимодействовать с миром. Ее родители начали публиковать видео с дочерью и показывать прогресс в лечении.

Постепенно канал набрал популярность. Сейчас на него подписано более 47,9 миллиона человек. Видеоролики о том, как Настя ест, гуляет, распаковывает подарки и дурачится с родителями, просмотрели уже более 42 миллиардов раз.

24 часа в коле, молоке и томатном соке

Видео: YouTube/ HiMan

И еще одна тема, особенно волнующая россиян, судя по востребованности роликов на YouTube, – это эксперименты. В прошедшем году в десятку видео с самым большим количеством лайков по всему миру вошел эксперимент российских блогеров под названием "Покупаю все, что ты можешь унести из магазина!" с канала "А4".

2 миллиона лайков поставили зрители за то, что четыре парня попытались донести до кассы в руках максимально возможное количество товаров из магазинов цветов, одежды, техники и продуктового. Тому, кто донес и не уронил, глава канала оплатил покупки.

И еще один странный российский эксперимент вошел в десятку самых просматриваемых в нашей стране за последний год. Шестеро человек решили узнать, что будет, если 24 часа пролежать в ваннах, наполненных такими напитками, как кока-кола, фанта, спрайт, тархун, молоко и томатный сок. Ролик собрал уже более 22 миллионов просмотров. Ощущения испытателей и результаты эксперимента смотрите сами.