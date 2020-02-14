Песню Билли Айлиш для бондианы после публикации послушали 3,5 млн раз

Фото: ТАСС/John Locher/AP

Композицию No Time to Die, которую записала американская певица Билли Айлиш для нового фильма о Джеймсе Бонде, в первые часы после премьеры послушали более 3,5 миллиона раз. Об этом сообщает "Газета.ру".

Музыкальная тема была представлена в пятницу, 14 февраля. Поклонники в социальных сетях высоко оценили новый трек молодой исполнительницы. В создании песни также принял участие ее брат Финнеас. Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем заглавной композиции для фильмов бондианы.

Премьера 25-й картины из серии фильмов о спецагенте Джеймсе Бонде в РФ запланирована на 9 апреля 2020 года.

Ранее Билли Айлиш стала одним из триумфаторов музыкальной премии "Грэмми". Певица удостоилась наград в номинациях "Лучший новый исполнитель", "Песня года" и "Запись года".

