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Общество

15:36

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Художница из Пермского края рассказала о своем рисунке в Vogue

"Думала, что развод". Художница из Пермского края – о своем рисунке в Vogue
общество эксклюзив

Юная жительница Пермского края стала автором обложки журнала Vogue.

Отмечается, что 16-летняя Анастасия Ковтун из Чайковского нарисовала свою любимую певицу Билли Айлиш и именно этот рисунок поп-звезда лично выбрала для обложки журнала.

"Не было никакого конкурса, где-то в середине декабря мне написал визуальный директор Vogue с предложением поработать с проектом для Vogue, я подумала, что это какой-то развод, потому что я неизвестный художник и у меня нет заказов. И дальше выяснилось, что сама Билли посоветовала меня для сотрудничества с Vogue", – рассказала юная художница телеканалу Москва 24.

Девушка стала самым молодым автором цифровой обложки издания. После внезапно свалившейся на нее известности на аккаунт в Instagram Ковтун подписалось уже более 8 тысяч человек. Обложка с рисунком собрала порядка 10 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.

Ранее австралийский Vogue признал "Путешествие в Рождество" одной из лучших рождественских ярмарок Европы. Там сочли, что фестиваль стал самым волшебным из представленных в мире.

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