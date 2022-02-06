Врач назвал продукты, замедляющие восстановление при "Омикроне"

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Руководитель направления Превентивная медицина НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, какие продукты могут помешать выздоровлению при "Омикроне". Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист указал на то, что в рационе современных людей есть много еды, которая не помогает иммунитету, а ослабляет его.

"Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)", – заявил Чудаков.

Эксперт отдельно предупредил об опасности глюкозы. Продукты на искусственном элементе может вызывать воспаление и инсулинорезистентность. При подготовке соков из фруктов лучше делать смузи или кисло-сладкие напитки.

К провоспалительным продуктам Чудаков назвал и жареное красное мясо, особенно во фритюре. Данный продукт лучше варить или тушить, подойдет и мангал.

Для предотвращения воспалений подойдут кисло-сладкие фрукты и почти все овощи. Кроме того, в зависимости от переносимости, можно добавить в рацион зелень и ягоды. При заражении "Омикроном" можно употреблять чеснок и лук – но курсами по три дня с семидневным перерывом, чтобы не навредить микрофлоре кишечника.

Специалисты из ZOE COVID Study ранее назвали обманчивый симптом "Омикрон"-штамма. Пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудка, хотя этот фактор не относится к характерным признакам заражения.