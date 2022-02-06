Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 6 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит -5...-7 градусов, в Подмосковье – -5...-10 градусов.

"Ветер – слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе в норме", – говорится в сообщении.

На следующей неделе в столичном регионе ожидается погода, характерная для середины марта. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По прогнозам синоптика, воздуха начнет прогреваться до +4...+5 градусов.

Метеоролог пояснил, что потепление обусловит циклон, во власти которого столичный регион окажется во второй половине воскресенья.